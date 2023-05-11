Новый кроссовер Exeed RX: что хотел сказать дизайнер

Модель, завоевавшую медаль в области дизайна, вот-вот представят на российском рынке.

Exeed RX разработал дизайнер Стив Юм. Модель завоевала золотую медаль на международном конкурсе в области дизайна (IDA), став первым китайским премиальным автомобилем, удостоенным этой чести с момента основания премии.

В основе Exeed RX лежит концепция «Искусство технологий», которая объединяет технологические решения с выразительностью и эмоциональностью дизайнерского почерка. Это воплотилось во всех деталях экстерьера автомобиля, придавая ему футуристичность и художественную завершенность.

Спереди автомобиль украшают модная безрамочная ромбовидная решетка радиатора и Х-образные дневные ходовые огни. В сочетании со светодиодными полосами с обеих сторон они образуют форму греческой буквы Σ, которая символизирует духовный элемент, содержащийся в материальном.

Профиль кроссовера – сочетание выверенных пропорций и плавных линий. Крыша фастбека формирует изящный изгиб, скрытые ручки встроены в кузов автомобиля, а линии кузова создают причудливую игру света и тени на боковой поверхности.

RX оснащен интеллектуальной системой управления светом, благодаря которой фары и задние фонари создают динамическую анимацию в такт музыке, звучащей в автомобиле. Этот визуальный эффект делает RX не просто узнаваемым, но и более заметным.

У автомобиля 4 выхлопные трубы, и он демонстрирует впечатляющую мощность, а благодаря особому дизайну спойлера более устойчив и комфортен на высоких скоростях.

Exeed RX станет четвертой моделью в линейке бренда в России.

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Истoчник, фото: Exeed