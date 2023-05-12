#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
В России ужесточат наказание за пьяную езду на скоростных трассахВ России ужесточат наказание за пьяную езду на скоростных трассах
Наказание для нетрезвых водителей есть и...
Отдохнуть бюджетно у моря? Такие варианты естьОтдохнуть бюджетно у моря? Такие варианты есть
Несмотря на значительный рост цен, возможность...
Hyundai открыла очередь на бюджетник, которого пока нет. Сайт рухнулHyundai открыла очередь на бюджетник, которого пока нет. Сайт рухнул
Это будущий кроссовер Hyundai Exter SUV (2023)....

Названы случаи, когда штрафы ГИБДД могут «простить»

Однако порой не поможет даже истекший срок давности.

За РулемПередачу управления нетрезвому водителю еще нужно доказать: реальная история

Штраф могут «простить», если прошел срок давности привлечения к административной ответственности. По большинству дел в области дорожного движения он составляет 60 дней, а если дело рассматривает судья, – 90 дней, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Это не распространяется на случаи серьезных нарушений, таких как управление автомобилем в состоянии опьянения. В ряде случаев закон увеличивает срок давности до года, указывает эксперт.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Второй случай возможного непривлечения к ответственности – давность исполнения, она составляет два года. Речь о том, что решение о наложении штрафа вынесено вовремя, но по какой-то причине должностные лица штраф не взыскали.

Например, инспектор ДПС выписал штраф по результатам видеофиксации, но нарушителя и Службу судебных приставов об этом не уведомили. Таким образом, штраф не оплачен не по вине нарушителя. И после двух лет взыскание такого штрафа законом запрещено.

Но если доказано, что нарушитель просто не хочет платить, срок давности не сработает. Придется заплатить три суммы изначального штрафа: сам штраф и его двукратный размер в силу наступающей отдельной административной ответственности.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ПРАЙМ

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0