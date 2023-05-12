Названы случаи, когда штрафы ГИБДД могут «простить»

Однако порой не поможет даже истекший срок давности.

Штраф могут «простить», если прошел срок давности привлечения к административной ответственности. По большинству дел в области дорожного движения он составляет 60 дней, а если дело рассматривает судья, – 90 дней, напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Это не распространяется на случаи серьезных нарушений, таких как управление автомобилем в состоянии опьянения. В ряде случаев закон увеличивает срок давности до года, указывает эксперт.

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Второй случай возможного непривлечения к ответственности – давность исполнения, она составляет два года. Речь о том, что решение о наложении штрафа вынесено вовремя, но по какой-то причине должностные лица штраф не взыскали.

Например, инспектор ДПС выписал штраф по результатам видеофиксации, но нарушителя и Службу судебных приставов об этом не уведомили. Таким образом, штраф не оплачен не по вине нарушителя. И после двух лет взыскание такого штрафа законом запрещено.

Но если доказано, что нарушитель просто не хочет платить, срок давности не сработает. Придется заплатить три суммы изначального штрафа: сам штраф и его двукратный размер в силу наступающей отдельной административной ответственности.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: depositphotos.com