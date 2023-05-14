Россияне нашли способ ввозить автомобили и запчасти в обход санкций

Экспорт из Евросоюза в Россию сократился с €5 млрд в 2021-м до €1 млрд в прошлом году.

Предприимчивые россияне наладили новый способ поставок в страну западных автомобилей и запчастей. Они организовали реэкспорт из Дубая. Находясь, к примеру, в отпуске в ОАЭ, можно купить несколько автомобилей с целью их перепродажи в России. Занимаются этим как частные лица, так и организации и мелкие предприниматели.

«Богатые люди всегда остаются богатыми», — отметила директор по коммуникациям автосалона в Дубае Екатерина Кондратюк, которая недавно отправила российскому дилеру Porsche Cayenne Turbo GT за 300 тыс. долларов.

В Дубае покупатели бродят по выставочным залам обширного автомобильного рынка, торгуясь за западные автомобили, чтобы купить их за наличные и отправить в Россию. В последнее время фаворитом является Dodge Ram.

Собственный импорт таким образом организуют и российские автосалоны, закупая иногда сотни автомобилей одновременно.

По подсчетам «Автостата», такой непрямой импорт составил 12% из 626,3 тыс. новых легковых автомобилей, проданных в России в 2022 году.

Новые торговые пути в основном проходят через Турцию, Китай и бывшие советские республики, такие как Армения и Казахстан.

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Источник: The New York Times

Фото: depositphotos.com