#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Вот это мы могли! Советские автопоезда, как из «Звездных войн»Вот это мы могли! Советские автопоезда, как из «Звездных войн»
Что такое автопоезд? Это тягач плюс прицеп или...
Стала известна дата начала продаж новой Lada VestaСтала известна дата начала продаж новой Lada Vesta
Автомобили уже отгружаются в дилерские центры.
Москвич-408 на экспорт – ретротестМосквич-408 на экспорт – ретротест
Как и другие Москвичи, 408-й во многом продукт...

Уборка в машине — как часто? Неожиданные результаты опроса

Казалось бы, необходимость регулярной уборки в салоне автомобиля не вызывает сомнений...

За РулемРоссийский автомобиль Атом: первые подробности и фото

Однако, как выявил опрос «За рулем» в Viber, мнения по поводу чистоты в салоне авто все же разнятся. Во-первых, насколько частой должна быть уборка? А во-вторых, так ли уж обязательно проводить ее самостоятельно?

Около 3% из более чем 3,5 тысяч респондентов считают, что совсем не обязательно – они вообще никогда не убираются в машине сами. Что ж, остается надеяться, что работникам автомойки они поручают делать это регулярно.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«За рулем» в Viber — подписаться!

Вторая по численности группа – это своего рода антиподы первой: 7% наших подписчиков убираются в машине каждый день! Еще 15% делают это раз в неделю. И еще 23% наводят чистоту один или два раза в месяц.

А самая многочисленная группа (52%!) – вы уже догадались? Да-да, это те, кто выводит грязь и пыль из интерьера своей ласточки только тогда, «когда прямо-таки грязно». Отчаянные люди!

За Рулем
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Reddit

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0