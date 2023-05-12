Уборка в машине — как часто? Неожиданные результаты опроса

Казалось бы, необходимость регулярной уборки в салоне автомобиля не вызывает сомнений...

Однако, как выявил опрос «За рулем» в Viber, мнения по поводу чистоты в салоне авто все же разнятся. Во-первых, насколько частой должна быть уборка? А во-вторых, так ли уж обязательно проводить ее самостоятельно?

Около 3% из более чем 3,5 тысяч респондентов считают, что совсем не обязательно – они вообще никогда не убираются в машине сами. Что ж, остается надеяться, что работникам автомойки они поручают делать это регулярно.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Вторая по численности группа – это своего рода антиподы первой: 7% наших подписчиков убираются в машине каждый день! Еще 15% делают это раз в неделю. И еще 23% наводят чистоту один или два раза в месяц.

А самая многочисленная группа (52%!) – вы уже догадались? Да-да, это те, кто выводит грязь и пыль из интерьера своей ласточки только тогда, «когда прямо-таки грязно». Отчаянные люди!

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Фото: Reddit