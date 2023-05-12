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В этом году россияне массово пойдут за автокредитамиВ этом году россияне массово пойдут за автокредитами
На это (и не без оснований) надеются в банках.

В этом году россияне массово пойдут за автокредитами

На это (и не без оснований) надеются в банках.

За РулемКакие машины предпочитают мужчины, а какие – женщины? Есть различия!

Российские банки ждут, что портфель новых автокредитов в этом году вплотную приблизится к отметке в 1 триллион рублей, а по оценке отдельных участников рынка, может даже превысить это значение.

В любом случае сумма новых ссуд на автомобили в этом году превысит прошлогоднюю как минимум на 60%, прогнозируют в ВТБ.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Если текущие тренды сохранятся и макроэкономическая ситуация будет стабильной, рынок автокредитов может приблизиться к триллиону рублей, согласны и в Альфа-банке.

Позитивные изменения связны в том числе с налаживанием параллельного импорта и снижением ставок на новые автомобили, отмечают в «Абсолют банке».

Благодаря поддержке льготной программы автокредитования, наличию специальных программ с автопроизводителями и сдерживанию ключевой ставки, условия автокредитов позволяют формировать спрос на автокредиты выше, чем мы наблюдали в прошлом году. Особенно в сегменте подержанных авто, отмечают в «Росбанке Авто». Благоприятную ситуацию на рынке автокредитования отметили и в ряде других банков.

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Источник: РИА Новости

Фото: Мария Дмитриенко/ТАСС

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