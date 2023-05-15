Воришка украл катализаторов на 1 млн по инструкции из интернета

Для совершения краж он специально приехал из Самары в Тюмень.

Полиция Тюмени задержала 34-летнего ранее не судимого жителя Самары, подозреваемого в серии краж каталитических нейтрализаторов.

Чтобы заняться преступным промыслом, мужчина специально приехал в областной центр. Он приобрел труборез, изучил в интернете способы удаления каталитических нейтрализаторов и вышел на «дорогу».

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Устройства в выхлопных системах злоумышленник вырезал у определенных марок автомобилей, на поиски которых направлялся под покровом ночи. При этом он постоянно менял места совершения краж и место жительства, арендуя разные квартиры.

Через интернет он находил приемщиков краденного, те приезжали сами и забирали ценные компоненты.

Его подозревают в 9 эпизодах преступной деятельности, общая сумма причиненного владельцам машин ущерба составила свыше 1 млн рублей.

Мужчине предъявлены обвинения по части 2 статьи 158 УК РФ. Похититель заключен под стражу, расследование продолжается.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео МВД МЕДИА