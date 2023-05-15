Данные более 2 млн владельцев Toyota оказались в открытом доступе

Проблему устранили, но кто и в каких целях мог воспользоваться информацией клиентов, пока неясно.

Toyota Motor Corp заявила в пятницу, 12 мая, что данные о транспортных средствах 2,15 млн пользователей в Японии, или почти всей базы клиентов, которые подписались на ее основные платформы облачных сервисов с 2012 года, были общедоступны в течение 10 лет из-за «человеческого фактора». Также затронуты клиенты премиального бренда Lexus.

Произошло это из-за того, что крупнейший в мире автопроизводитель делает ставку на подключение транспортных средств и облачное управление данными, которые считаются необходимыми для развития автономного вождения и других функций, поддерживаемых искусственным интеллектом.

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По словам представителя Toyota, проблема началась в ноябре 2013 года и продолжалась до середины апреля. Человеческая ошибка привела к тому, что облачная система стала общедоступной. Здесь можно было узнать такую информацию, как местонахождение транспортных средств и идентификационные номера автомобильных устройств, но, по словам представителей компании, сообщений о злонамеренном использовании данных не поступало.

Среди клиентов, чьи данные утекали в Сеть, были те, кто подписался на сервис T-Connect, предоставляющий широкий спектр услуг, включая голосовую помощь при вождении с помощью ИИ, автоматическое подключение к колл-центрам для управления транспортным средством и экстренную поддержку в случаях ДТП или внезапного ухудшения самочувствия. Также пострадали пользователи G-Link, аналогичного сервиса Lexus.

Toyota заявила, что сразу же после того, как проблема была обнаружена, внешний доступ к данным был заблокирован. Теперь компания создаст систему постоянного мониторинга настроек и тщательного обучения сотрудников правилам обработки данных.

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Источник: Reuters

Фото: Unsplash