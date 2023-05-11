Toyota готовит новый спортивный автомобиль. Вот что известно

Его обещают представить в течение ближайших трех лет.

Toyota до 2026 года представит новую спортивную модель. Согласно слайду, продемонстрированному в ходе отчетной пресс-конференции по итогам 2022 финансового года (завершился 31 марта 2023-го), до 2026 года включительно японский автопроизводитель представит 10 электромобилей, один из которых будет спорткаром. Пока не уточнили, под каким брендом он появится на рынке – это может быть как Toyota, так и премиальный Lexus.

И все же больше шансов, что это будет серийное воплощение концепта Lexus Electrified Sport, который станет преемником модели LFA.

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Это будет электромобиль с имитацией механической коробки передач LFA.A, а также системы рулевого управления и торможения по проводам. Разгон до «сотни» у концепта занимает 2 секунды, а на одной зарядке он может проехать до 700 километров.

Судя по тому, что известно на данный момент, готовый к производству Electrified Sport будет иметь полный привод, а это означает как минимум двухмоторную силовую установку.

В основу серийного Electrified Sport ляжет некая новая платформа, а кузов будет изготавливаться из углепластика.

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Источник: motor1.com

Фото: Unsplash, Toyota