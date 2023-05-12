Стрельба на заводе Mercedes – что произошло

В ходе инцидента один человек был убит, а другой – ранен, но скончался в больнице.

Утром рабочего дня 53-летний мужчина открыл стрельбу в производственном цеху завода Mercedes-Benz в Германии, где собираются модели EQS и S-класса, убив одного человека и ранив другого.

Полиция арестовала подозреваемого. Им оказался мужчина, работающий на внешнего поставщика услуг завода.

Согласно заявлению полиции и прокуратуры Штутгарта, на которое ссылаются Reuters и BBC, мужчина расстрелял двух других сотрудников того же поставщика (обоим по 44 года). Работники службы безопасности завода не смогли остановить его, но смогли задержать.

Подозреваемый не сопротивлялся аресту, и сейчас полиция выясняет его мотивы.

Завод, на котором работает 35 000 сотрудников, после стрельбы был эвакуирован.

Прокуратура Штутгарта заявила, что преступник был один, и никто за пределами завода не имеет отношения к нападению.

Власти страны уже заявили, что теперь они намерены ужесточить закон об оружии. Тем более, что это уже второй подобный случай – в марте другой мужчина открыл огонь по людям, собравшимся в зале Свидетелей Иеговы в Гамбурге, убив семерых.

В Германии владельцев оружия проверяют каждые пять лет, чтобы определить, можно ли им и дальше владеть оружием.

По данным Национального реестра огнестрельного оружия, в 2021 году в Германии насчитывалось около миллиона владельцев оружия, большинство из которых – охотники.

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Фото: EPA/RONALD WITTEK