Lamborghini Huracan уходит в историю

Все машины распроданы.

Компания Lamborghini набрала достаточно заказов на автомобили, чтобы работать практически до конца 2024 года. Кроме того, распроданы все экземпляры модели Huracan, которые будут выпущены до прекращения производства.

К тому же концу следующего года ожидается премьера преемника модели, который, по примеру старшего Revuelto, будет гибридом. Подробностей о технике пока не очень много, но, например, известно, что двигатель в составе установки будет иметь больше шести цилиндров.

Напомним, Lamborghini Huracan был представлен в 2013 году и пришел на смену модели Gallardo. В 2019 году машина стала самой массовой из Lamborghini за всю историю. Последние несколько лет по продажам вперед вышел кроссовер Urus.

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Источник: Lamborghini

Фото: Lamborghini