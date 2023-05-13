Lamborghini Huracan уходит в историю
Компания Lamborghini набрала достаточно заказов на автомобили, чтобы работать практически до конца 2024 года. Кроме того, распроданы все экземпляры модели Huracan, которые будут выпущены до прекращения производства.
К тому же концу следующего года ожидается премьера преемника модели, который, по примеру старшего Revuelto, будет гибридом. Подробностей о технике пока не очень много, но, например, известно, что двигатель в составе установки будет иметь больше шести цилиндров.
Напомним, Lamborghini Huracan был представлен в 2013 году и пришел на смену модели Gallardo. В 2019 году машина стала самой массовой из Lamborghini за всю историю. Последние несколько лет по продажам вперед вышел кроссовер Urus.
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Источник: Lamborghini
Фото: Lamborghini
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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)
Достоинства:
красивая
Недостатки:
медленная
Комментарий:
я пешком быстрее хожу))