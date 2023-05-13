Rimac Nevera поставит новый безумный рекорд

На выполнение упражнения отведено всего 33,29 секунды.

Электрический Rimac Nevera собирается поставить новый мировой рекорд. Но не просто в разгоне, а в разгоне до 400 км/ч с последующим торможением. Нынешний рекорд составляет 33,29 секунды (установлен в 2017 г. на Koenigsegg Agera RS), так что гиперкару нужно уложиться в это время.

Не так много моделей способны замахнуться на такие показатели, и Nevera в их числе: первые 100 км/ч она набирает за 1,97 с и способна разогнаться до 412 км/ч, а замедление обеспечивают карбон-керамические тормоза.

В данный момент Koenigsegg работает над гиперкаром Jesko Absolut, который слабее, чем Nevera (1600 л.с. против 1914), но и легче почти на тонну. Теоретическая максимальная скорость Jesko Absolut более 500 км/ч. Возможно, именно ему будет принадлежать следующий рекорд.

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Источник: motor1

Фото: Rimac