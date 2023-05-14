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Пассажир легковушки подрался с шофером грузовика (видео)

Открыв дверь машины, мужчина начал потасовку с водителем. Мы видим, как с того слетают солнечные очки, но уступать он явно не намерен.

За РулемДорожная ярость: топор в лобовуху

Очередной инцидент дорожной ярости произошел 11 мая в Новосибирске. Как говорят очевидцы, на улице Порт-Артурская грузовик не пропустил кроссовер Subaru Forester, и это очень не понравилось пассажиру легковушки.

По видео не представляется возможным установить, правомерны ли претензии пассажира, но выразить их он решил не совсем цивилизованным образом.

Открыв дверь грузовика он начал потасовку с водителем. Мы видим, как с того слетают солнечные очки, но уступать он явно не намерен. В итоге нападавший разбил боковое зеркало грузовика, на что оборонявшийся ответил «выстрелом» пассатижами по кузову Subaru.

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Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, обращений в правоохранительные органы по поводу данной драки не было. Но но сотрудники устанавливают обстоятельства конфликта, а также личности тех, кто попал на это видео.

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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