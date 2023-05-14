Можно ли «посадить» трактор, если за рулем профи?

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Сразу ответим на вопрос из заголовка: нет, нельзя! Во всяком случае, на первых минутах данного ролика возникает именно такое ощущение. Впрочем, давайте не будем торопиться: ситуации становятся все сложнее, и где-то должен наступить предел возможностей.

Колесные и гусеничные, американские, канадские и немецкие... и, конечно, Беларусы и Кировцы всех мастей.

Лесная колея, раскисшее поле или бездонное болото - что станет тем препятствием, которое остановит это медленное, но неуклонное движение вперед?