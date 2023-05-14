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Новый Range Rover оказался небезопасным

Водитель и пассажиры могут получить травмы.

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Land Rover отзовет в США 12 тысяч Range Rover и Range Rover Sport актуальных поколений. В это число входят 9838 Range Rover и 2749 Range Rover Sport с трехместным диваном второго ряда.

Дело в дефекте замков, из-за которого то, что лежит в багажнике, может прилететь в салон и травмировать водителя и пассажиров.

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Старт кампании по гарантийной замене механизмов намечен на июль. В данный момент североамериканский офис компании занят сбором претензий от владельцев.

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Источник: Quto

Фото: Land Rover

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