Минивэн Porsche? Да, такой есть!

Дебютировало его новое поколение.

Компания Porsche сделала минивэн Renndienst из электромобиля Volkswagen ID. Buzz. Построено восемь таких автомобилей на базе ID. Buzz 1st Max с электромотором на 204 л.с. и батареей на 77 киловатт-час.

Изначально планировалось, что они будет применяться как шоу-кары, а также в качестве трансферов на мероприятиях. В итоге Renndienst используются в гонках. Например, две из них будут работать на фирменном монокубке Porsche Carrera Cup Germany.

А началась эта история с того, что в 1950-е года Porsche выпускала исключительно спортивные машины, а заводской команде были нужны автомобили поддержки. В итоге таковыми стали Volkswagen T1 и T2, а теперь и более современная модель.

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Источник: Carscoops

Фото: Porsche