У дилеров кончились популярные модели
Есть проблемы и с массовыми, и с премиальными автомобилями.
У российских дилеров почти не осталось массовых европейских и корейских автомобилей. Проблемы существуют и с премиальными машинами.
К примеру, представитель одного из дилерских центров рассказал, что сейчас почти закончились запасы массовых моделей, ввезенных импортерами. Например, у Hyundai проблемы с седанами и кроссовером Creta, у VW – Polo.
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Сейчас выбор есть, но он теперь обеспечивается за счет параллельного импорта: востребованными стали, например, Volkswagen Bora, FAW B70, Jetta VA3. Автомобили исконно китайских брендов есть, по некоторым моделям наблюдается незначительный дефицит – это Changan CS85, UNI-K, UNI-V, Tank 500, Haval Dargo.
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Источник: Российская газета
Фото: Volkswagen
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