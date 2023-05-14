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У дилеров кончились популярные модели

Есть проблемы и с массовыми, и с премиальными автомобилями.

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У российских дилеров почти не осталось массовых европейских и корейских автомобилей. Проблемы существуют и с премиальными машинами.

К примеру, представитель одного из дилерских центров рассказал, что сейчас почти закончились запасы массовых моделей, ввезенных импортерами. Например, у Hyundai проблемы с седанами и кроссовером Creta, у VW – Polo.

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Сейчас выбор есть, но он теперь обеспечивается за счет параллельного импорта: востребованными стали, например, Volkswagen Bora, FAW B70, Jetta VA3. Автомобили исконно китайских брендов есть, по некоторым моделям наблюдается незначительный дефицит – это Changan CS85, UNI-K, UNI-V, Tank 500, Haval Dargo.

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Источник: Российская газета

Фото: Volkswagen

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За РулемПшенин Владимир
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