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На конференции в Москве обсудят масла и смазочные материалы

Конференция состоится на площадке выставки «Металлообработка-2023», которая проходит при поддержке Минпромторга и Торгово-промышленной Палаты РФ.

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С 23 по 24 мая 2023 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» и в отеле «Новотель Москва Сити» состоится VII Международная Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении-2023».

Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении - 2023» — это место встречи и обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и поставщиков индустриальных масел и смазочно-охлаждающих жидкостей с представителями потребителей из металлургии, металлообработки и машиностроения.

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К участию в мероприятии на бесплатной основе приглашаются: технологи в области металлообработки черных и цветных металлов; эксплуатанты станочного парка и оборудования из самых разных отраслей отечественной промышленности; специалисты по эксплуатации и обслуживанию энергетического и компрессорного оборудования; главные инженеры и главные механики, сотрудники служб главного инженера и главного механика российских предприятий; специалисты предприятий-потребителей по закупкам МТР, разработчики и поставщики станочного оборудования, представители профильных научно-технических и проектных институтов России.

Ожидается, что в 2023 г. участие в конференции примут более 140 представителей крупнейших компаний-производителей и потребителей индустриальных масел и смазочно-охлаждающих жидкостей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: depositphotos.com

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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