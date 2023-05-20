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Три самые редкие BMW 7-й серии (и с мотором V16)Три самые редкие BMW 7-й серии (и с мотором V16)
Компания продолжает рассказывать о редких...
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Три самые редкие BMW 7-й серии (и с мотором V16)

Компания продолжает рассказывать о редких прототипах из своей закрытой коллекции.

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BMW снимает гриф секретности с разработок конца прошлого века. На этот раз речь не о предшественнике BMW X6, а о трех особенных и невероятно редких экземплярах BMW 7-й серии, которые сочетают в себе скорость и роскошь.

Первым автомобилем, оказавшимся в центре внимания, стал BMW 745i поколения E23 середины 1980-х годов. Он создавался только для рынка Южной Африки, и автопроизводитель выпустил всего 192 экземпляра этой версии. Кроме того, это была одна из 14 моделей с механической коробкой передач.

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Под капотом находился 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель BMW M88 мощностью 290 лошадиных сил. Его чуть менее мощная версия устанавливалась на знаменитый М1.

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Предыдущий владелец BMW из видео зачем-то добавил значки «M» на решетку радиатора и заднюю часть машины. Компания BMW, выкупившая ее, решила оставить их.

Второй экземпляр – поистине уникальный автомобиль. Он принадлежал инженеру по двигателям BMW. Для себя любимого тот впихнул под капот двигатель S38B38 от М5 поколения Е34.

За Рулем

Кроме того, рабочий объем мотора был увеличен с 3,8 до 3,9 литра. В результате получилась силовая установка мощностью 390 л.с.

Еще одна уникальная 7-я серия – тоже очень редкая. В BMW называют этого зверя «Золотой рыбкой» – из-за жабр на задних крыльях. Под капотом стоит 6,7-литровый двигатель V16 мощностью 408 л.с.

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Чтобы сделать этот мотор, инженеры разрезали два двигателя M70 V12. По сути, они сделали из них два V8, а затем соединили.

За Рулем
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Столь огромный агрегат не оставил под капотом места для своей же системы охлаждения. Вот тут-то и были «придуманы» эти жабры. Они направляют воздушные потоки к радиаторам. К слову, места для поклажи в багажнике не осталось.

Фото, видео: BMW

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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