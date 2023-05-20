Три самые редкие BMW 7-й серии (и с мотором V16)

Компания продолжает рассказывать о редких прототипах из своей закрытой коллекции.

BMW снимает гриф секретности с разработок конца прошлого века. На этот раз речь не о предшественнике BMW X6, а о трех особенных и невероятно редких экземплярах BMW 7-й серии, которые сочетают в себе скорость и роскошь.

Первым автомобилем, оказавшимся в центре внимания, стал BMW 745i поколения E23 середины 1980-х годов. Он создавался только для рынка Южной Африки, и автопроизводитель выпустил всего 192 экземпляра этой версии. Кроме того, это была одна из 14 моделей с механической коробкой передач.

Под капотом находился 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель BMW M88 мощностью 290 лошадиных сил. Его чуть менее мощная версия устанавливалась на знаменитый М1.

Предыдущий владелец BMW из видео зачем-то добавил значки «M» на решетку радиатора и заднюю часть машины. Компания BMW, выкупившая ее, решила оставить их.

Второй экземпляр – поистине уникальный автомобиль. Он принадлежал инженеру по двигателям BMW. Для себя любимого тот впихнул под капот двигатель S38B38 от М5 поколения Е34.

Кроме того, рабочий объем мотора был увеличен с 3,8 до 3,9 литра. В результате получилась силовая установка мощностью 390 л.с.

Еще одна уникальная 7-я серия – тоже очень редкая. В BMW называют этого зверя «Золотой рыбкой» – из-за жабр на задних крыльях. Под капотом стоит 6,7-литровый двигатель V16 мощностью 408 л.с.

Чтобы сделать этот мотор, инженеры разрезали два двигателя M70 V12. По сути, они сделали из них два V8, а затем соединили.

Столь огромный агрегат не оставил под капотом места для своей же системы охлаждения. Вот тут-то и были «придуманы» эти жабры. Они направляют воздушные потоки к радиаторам. К слову, места для поклажи в багажнике не осталось.

Новое кросс-купе Renault – оно лучше Арканы. Автомобиль уже скоро поступит в продажу, и его разрешено ввозить по схеме параллельного импорта.

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Фото, видео: BMW