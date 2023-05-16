#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Названы кроссоверы, которые чаще всего попадают в ДТПНазваны кроссоверы, которые чаще всего попадают в ДТП
Страховщики оценили статистику аварийности по...
Торговцы фальшивыми правами «развели» более 300 человекТорговцы фальшивыми правами «развели» более 300 человек
Их преступная деятельность уже пресечена...
Авторынок России вернулся к уровню СССР: да/нет?Авторынок России вернулся к уровню СССР: да/нет?
Дефицит автомобилей не самый главный фактор,...

Названы кроссоверы, которые чаще всего попадают в ДТП

Страховщики оценили статистику аварийности по полисам каско с полным покрытием за 2022 год.

За РулемНазваны самые популярные б/у авто с механикой и автоматом

Лидирует в списке Lexus LX, который вместе с тем несколько лет подряд является и одной из популярных у угонщиков моделью. Показатель аварийности лидера антирейтинга достиг почти 50%, показало исследование страховой компании «Согласие», которое она провела на основании своей клиентской базы.

Далее в “аварийном” списке отметились:

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

  • Chery Tiggo 8 Pro
  • Ford Explorer
  • Skoda Kodiaq
  • Volkswagen Touareg
  • Audi Q7
  • Toyota Land Cruiser.

К наименее аварийным моделям специалисты отнесли Nissan Juke и российский автомобиль повышенной проходимости Chevrolet Niva: частота аварий с водителями этих машин составила менее 15%.

Источник: Korins

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0