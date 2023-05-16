Названы кроссоверы, которые чаще всего попадают в ДТП

Страховщики оценили статистику аварийности по полисам каско с полным покрытием за 2022 год.

Лидирует в списке Lexus LX, который вместе с тем несколько лет подряд является и одной из популярных у угонщиков моделью. Показатель аварийности лидера антирейтинга достиг почти 50%, показало исследование страховой компании «Согласие», которое она провела на основании своей клиентской базы.

Далее в “аварийном” списке отметились:

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Chery Tiggo 8 Pro

Ford Explorer

Skoda Kodiaq

Volkswagen Touareg

Audi Q7

Toyota Land Cruiser.

К наименее аварийным моделям специалисты отнесли Nissan Juke и российский автомобиль повышенной проходимости Chevrolet Niva: частота аварий с водителями этих машин составила менее 15%.

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Источник: Korins

Фото: depositphotos.com