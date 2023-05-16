Названы кроссоверы, которые чаще всего попадают в ДТП
Страховщики оценили статистику аварийности по полисам каско с полным покрытием за 2022 год.
Лидирует в списке Lexus LX, который вместе с тем несколько лет подряд является и одной из популярных у угонщиков моделью. Показатель аварийности лидера антирейтинга достиг почти 50%, показало исследование страховой компании «Согласие», которое она провела на основании своей клиентской базы.
Далее в “аварийном” списке отметились:
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
- Chery Tiggo 8 Pro
- Ford Explorer
- Skoda Kodiaq
- Volkswagen Touareg
- Audi Q7
- Toyota Land Cruiser.
К наименее аварийным моделям специалисты отнесли Nissan Juke и российский автомобиль повышенной проходимости Chevrolet Niva: частота аварий с водителями этих машин составила менее 15%.
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Источник: Korins
Фото: depositphotos.com
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