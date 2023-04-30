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Школьник изобрел схему массового воровства машин и смартфонов

И ему действительно удалось ее применить несколько раз.

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В Стерлитамаке 16-летний школьник придумал оригинальный способ воровать автомобили и смартфоны. Для этого он использовал поддельные чеки, сделанные в фоторедакторе.

По данным полиции, злоумышленник при помощи фальшивых подтверждений оплаты смог заполучить старый автомобиль за 30 тысяч рублей и два iPhone, продававшихся на сайтах объявлений. А когда схема не сработала с еще одной машиной, он угнал ее ночью при помощи эвакуатора.

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Подросток выдал себя, заплатив 2 тысячи рублей в парке аттракционов с чужой банковской карты. За все его аферы суд вынес ему приговор в виде двух лет лишения свободы условно.

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Источник: Mash Batash

Фото: Depositphotos

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За РулемПшенин Владимир
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