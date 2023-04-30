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Школьник устроил пожар, пытаясь извлечь диск из колеса

Полиция напоминает, что за нарушение противопожарного режима предусмотрена ответственность.

За РулемВ Новокузнецке засекли очень необычного безбилетника

В Приморье 13-летний подросток поджег сухую траву. Он был задержан на месте происшествия, сознался во всем и рассказал, что нашел колесо, из которого хотел извлечь диск путем поджога, но за пламенем не уследил.

В результате загорелась трава на площади 500 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших в результате него нет, материального ущерба тоже.

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С подростком и его законным представителем проведена профилактическая беседа, школьник поставлен на учет. Его мать уже состояла на учете, теперь в отношении нее снова составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей».

Полиция напоминает, что что за нарушение противопожарного режима возможно привлечение к ответственности по ст. 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

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Источник: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

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