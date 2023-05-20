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Новый способ защитить автомобиль от угона – веселый!

Это чем-то напоминает будильник, который некогда был очень популярен во всем мире.

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Так вот, веселый будильник оглушительно крича каждое утро: «Wake up!». И проигнорировать его противный «голос» было невозможно.

Житель австралийского пригорода Муррумба-Даунс использовал идею и сделал сигнализацию по типу веселого будильника, чтобы защититься от потенциальных угонщиков. И это тот случай, когда она действительно пригодилась.

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На видео угонщик крадучись подходит к автомобилю, дотрагивается до него, и веселая сигнализация радостно приветствует его криком: «Сюрприз, ублюдок!».

Вор настолько ошарашен причудливым возгласом из популярного американского криминального сериала «Декстер», что в ужасе убегает.

Напомним тем, кто не видел, эти слова произносит один из персонажей фильма, сержант Джеймс Доакс, которого играет актер Эрик Кинг.

Нужно отметить, что в этом австралийском местечке преступность зашкаливает, и автовладельцы вынуждены постоянно изобретать что-то новенькое, чтобы защитить свои автомобили.

Источник: Daily Mail

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемАлексеева Елена
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