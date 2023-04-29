Угон автомобиля с помощью старых телефонов Nokia. Вот как это работает!

Благодаря простой электронике можно взломать почти любой автомобиль.

Устройство похоже на динамик bluetooth или старый мобильный телефон Nokia. Но это маскировка – внутри есть все, что нужно угонщикам, чтобы проникнуть в ваш автомобиль.

На видео мужчина за рулем Toyota несколько раз нажимает на кнопку пуска мотора. Мигает красная лампочка – двигатель не заводится. У него нет ключа. Тогда он достает необычный инструмент – телефон Nokia 3310, и подключает к машине с помощью кабеля.

Затем просматривает параметры на крошечном ЖК-экране 3310 и снова пытается завести машину – она заводится.

Преступники используют крошечные устройства, иногда спрятанные внутри безобидных на вид Bluetooth-динамиков или мобильных телефонов, для взаимодействия с системой управления транспортным средством. Это позволяет ворам даже с очень небольшим техническим опытом угонять автомобили без ключа, иногда для этого достаточно 15 секунд.

«JBL Unlock + Start», – говорится в одной рекламе устройства, спрятанного внутри Bluetooth-динамика марки JBL. «Ключ не нужен!» В рекламе говорится, что это конкретное устройство работает на различных моделях Toyota и Lexus.

С помощью него можно подключиться к Maserati, Land Cruiser и Lexus. Несколько веб-сайтов и Telegram-каналов рекламируют эту технику по цене от 2500 до 18 000 евро (от 223 тыс. до 1,6 млн рублей). Часто продавцы завуалированно называют эти штуки устройствами «для аварийного запуска двигателей», якобы предназначенными для слесарей.

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Источник: vice.com

Фото: «За рулем», Unsplash