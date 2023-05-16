Эти иномарки больше нельзя купить с заводской гарантией

У дилеров многих брендов подошли к концу запасы автомобилей, произведенных локально или поставленных официально.

Среди них бывшие лидеры рынка, такие как Renault, Nissan и Mitsubishi, а также премиальные марки: Land Rover, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Porsche, Volvo и американские модели Chevrolet. Все это отражается в статистике Ассоциации европейского бизнеса, которая не учитывает поставки по параллельному импорту и в графе у многих покинувших рынок производителей стоит ноль.

Так что на заводскую гарантию надеяться больше не приходится, например, официально ввезенные автомобили Volvo уже все действительно распроданы. Хотя на сегодняшний день по параллельному импорту уже предлагают кроссоверы XC60, XC90 и XC40. А если говорить об аналогах данных автомобилей, то заменой могут стать кроссоверы премиальной марки Exeed.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Автомобили Jaguar Land Rover, Cadillac и Chevrolet также поставляют на наш рынок по параллельному импорту. Особым спросом пользуются модели Range Rover, Range Rover Sport, Land Rover Defender, Discovery 5.

Кроме известных моделей в России появляются машины, ввезенные через территории дружественных стран, которые раньше не присутствовали на нашем рынке. А также новые китайские марки, способные заменить модели ушедших брендов.

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Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com