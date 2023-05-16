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Запчасти по параимпорту — какие могут быть проблемы

Практически каждый десятый новый автомобиль в России реализуется по схеме параллельного импорта, поэтому этот вопрос очень интересует потенциальных покупателей.

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А как при этом обстоят дела с обеспечением этих машин запасными частями?

Эксперты рынка говорят, что благодаря отлаженным цепочкам поставок по параллельному импорту дефицит запчастей и комплектующих на рынке сегодня незначительный. В автомобильной группе «Авилон» отмечают, что даже если каких-то позиций нет, сроки поставок более-менее разумны.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Дилеры постоянно ищут новые каналы поставок, но по сравнению с ситуацией годовой давности положение значительно улучшилось, нерешаемых проблем практически нет.

В ДЦ «Автодом Алтуфьево» также отмечают, что расходные материалы для технического обслуживания автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта, все есть. В наличии фильтры, колесные диски, тормозные колодки, а также ветровые стекла, фары и бамперы.

Правда, есть нюанс: все товары отслеживаются зарубежными партнерами, поэтому каналы импорта приходится менять.

Цены на комплектующие, ввезенные по ближневосточным и европейским каналам, практически не отличаются, но к этому добавляются расходы на таможню и логистику. В среднем – существенной разницы конечной стоимости нет.

Возникают отдельные сложности лишь с некоторыми узлами и компонентами. Это двигатели в сборе, головки блока цилиндров, агрегаты трансмиссии.

Источник: tarantas.news

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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