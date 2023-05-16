Запчасти по параимпорту — какие могут быть проблемы
А как при этом обстоят дела с обеспечением этих машин запасными частями?
Эксперты рынка говорят, что благодаря отлаженным цепочкам поставок по параллельному импорту дефицит запчастей и комплектующих на рынке сегодня незначительный. В автомобильной группе «Авилон» отмечают, что даже если каких-то позиций нет, сроки поставок более-менее разумны.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Дилеры постоянно ищут новые каналы поставок, но по сравнению с ситуацией годовой давности положение значительно улучшилось, нерешаемых проблем практически нет.
В ДЦ «Автодом Алтуфьево» также отмечают, что расходные материалы для технического обслуживания автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта, все есть. В наличии фильтры, колесные диски, тормозные колодки, а также ветровые стекла, фары и бамперы.
Правда, есть нюанс: все товары отслеживаются зарубежными партнерами, поэтому каналы импорта приходится менять.
Цены на комплектующие, ввезенные по ближневосточным и европейским каналам, практически не отличаются, но к этому добавляются расходы на таможню и логистику. В среднем – существенной разницы конечной стоимости нет.
Возникают отдельные сложности лишь с некоторыми узлами и компонентами. Это двигатели в сборе, головки блока цилиндров, агрегаты трансмиссии.
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Источник: tarantas.news
Фото: depositphotos.com
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