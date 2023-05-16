#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
«Авилон» получил добро на покупку российских активов Volkswagen«Авилон» получил добро на покупку российских активов Volkswagen
Стоимость сделки уже известна.
«Черные ящики» для авто станут обязательными с 2024 года«Черные ящики» для авто станут обязательными с 2024 года
По закону, данные с аварийного регистратора...
Когда в России подешевеют автомобили: мнения экспертовКогда в России подешевеют автомобили: мнения экспертов
Автомобили в России значительно дороже, чем в...

«Сделано в Марокко»: первый в стране автобренд презентовали королю

Мухаммеду VI показали модель автомобиля от Neo Motors и прототип автомобиля с водородным двигателем от NamX.

За РулемКроссовер за миллион – 4 беспроблемных (ну почти!) модели

Марокко – крупнейший производитель автомобилей в Африке: в стране работают автозаводы Scania, Riad Motors, Fiat Auto Maroc S. A. и Renault Maroc. А теперь Марокко будет выпускать еще и собственные автомобили.

Внедорожник Neo Motors уже получил все необходимые сертификаты и готовится встать на конвейер в июне. Автозавод, который сможет выпускать до 27 тыс. автомобилей в год, построен в Айн-Ауда (в 30 километрах к югу от столицы).

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Водородный автомобиль NamX разработан в сотрудничестве с итальянским конструкторским бюро и производителем кузовов Pininfarina. Утверждается, что интерьер автомобиля выполнен в марокканском стиле.

За Рулем

Источник: Morocco World News

Фото: скриншот видео Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0