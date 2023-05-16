«Сделано в Марокко»: первый в стране автобренд презентовали королю
Марокко – крупнейший производитель автомобилей в Африке: в стране работают автозаводы Scania, Riad Motors, Fiat Auto Maroc S. A. и Renault Maroc. А теперь Марокко будет выпускать еще и собственные автомобили.
Внедорожник Neo Motors уже получил все необходимые сертификаты и готовится встать на конвейер в июне. Автозавод, который сможет выпускать до 27 тыс. автомобилей в год, построен в Айн-Ауда (в 30 километрах к югу от столицы).
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Водородный автомобиль NamX разработан в сотрудничестве с итальянским конструкторским бюро и производителем кузовов Pininfarina. Утверждается, что интерьер автомобиля выполнен в марокканском стиле.
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Источник: Morocco World News
Фото: скриншот видео Youtube
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