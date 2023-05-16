«Сделано в Марокко»: первый в стране автобренд презентовали королю

Мухаммеду VI показали модель автомобиля от Neo Motors и прототип автомобиля с водородным двигателем от NamX.

Марокко – крупнейший производитель автомобилей в Африке: в стране работают автозаводы Scania, Riad Motors, Fiat Auto Maroc S. A. и Renault Maroc. А теперь Марокко будет выпускать еще и собственные автомобили.

Внедорожник Neo Motors уже получил все необходимые сертификаты и готовится встать на конвейер в июне. Автозавод, который сможет выпускать до 27 тыс. автомобилей в год, построен в Айн-Ауда (в 30 километрах к югу от столицы).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Водородный автомобиль NamX разработан в сотрудничестве с итальянским конструкторским бюро и производителем кузовов Pininfarina. Утверждается, что интерьер автомобиля выполнен в марокканском стиле.

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Источник: Morocco World News

Фото: скриншот видео Youtube