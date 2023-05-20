Дальнобойщик продал груз, потому что фура сломалась

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В декабре 2021 года работающий водителем 43-летний житель Ярославля вел фуру с шинами. Маршрут лежал из родного города в Иркутск. В Красноярском крае грузовик сломался, и мужчина расположился на территории кемпинга в Канске. Он попытался отремонтировать машину, но не смог.

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Источник пишет, что после этого дальнобойщик начал продавать вверенные ему шины и продал 56 покрышек, причинив владельцу ущерб на 1,5 млн рублей.

Затем он уведомил работодателя о поломке и вернулся домой на поезде. После новогодних праздников работодатель отправил за грузовиком другого водителя, который довел его до пункта назначения. Сообщается, что недостача товара была зафиксирована на разгрузке.

По данным источника, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В Сети эту новость активно обсуждают. Под одним из постов по теме самый популярный комментарий такой:

«Зная, как журналюги пишут тексты и как у нас «расследуются» дела, рискну предположить, что мужик сперва уведомил хозяина, но денег на починку и пребывание не получил, после чего уже психанул и начал продавать товар...», – пишет пользователь под ником Alt Fm.

Источник: МВД Медиа

Фото: depositphotos.com

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