4 способа устранить следы насекомых с кузова — просто и эффективно

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В теплое время года автомобиль намного дольше остается чистым. Но весной появляется другая напасть – насекомые. Убрать их следы с кузова можно с помощью химии. Но такой способ требует финансовых затрат, а эффект достигается не всегда.

Что же можно сделать? Если предстоит поездка на дальнее расстояние по трассе, то можно заранее обработать кузов машины воском. Он не только защитит автомобиль от загрязнений, но и обеспечит блеск покрытию. Обработать кузов можно самостоятельно, если придерживаться инструкции к препарату.

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В случае, если следы от насекомых старые, на помощь придет уайт-спирит. Такое средство хорошо растворяет биологические пятна. Однако у него есть один недостаток оно может негативно воздействовать на ЛКП кузова. Поэтому сразу после применения следует тщательно помыть машину водой.

Для быстрого и эффективного удаления следов от насекомых также подойдет обычное средство для мытья посуды. Таким методом пользуются многие автомобилисты с большим стажем вождения. После проведения процедуры пятна быстро удаляются с поверхности.

Еще один способ очистки кузова – обычное мокрое полотенце. Его расстилают на ЛКП на всю ночь, после чего протирают поверхность. Все загрязнения, даже старые, быстро размокают и удаляются с кузова машины.

Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com

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