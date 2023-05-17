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Поставщики Hyundai использовали детский труд – подробности

Раскрыть преступную схему удалось благодаря информации об одном мальчике, работавшем на складе.

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Инспекторы из Алабамы (США) обнаружили 16-летнего мальчика, работающего на складе Hyundai Glovis Co Ltd, и установили, что он использовал поддельное удостоверение личности и фальшивую карточку социального страхования.

В Hyundai Glovis заявили, что мальчик был нанят кадровым агентством для упаковки коробок, что допустимо для его возраста. Но следователи обнаружили, что рекрутеры наняли мальчика еще до того, как ему исполнилось 16 лет, что является нарушением правил использования детского труда. Кроме того, на складе мальчик таскал тяжелые коробки.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Отвечая на испанском, мальчик сказал, что его зовут Фернандо Рамос, ему 18 лет, и он посещал среднюю школу Монтгомери. Но следователи установили, что настоящий Фернандо Рамос — это 34-летний мужчина, который живет в Техасе. Тот был крайне удивлен, узнав, что его личность используется для легализации детского труда на автомобильных заводах в Алабаме.

Инспекторы выяснили настоящее имя ребенка и связались с его отцом.

В Соединенных Штатах несовершеннолетние могут работать официантами, продавцами или в магазинах одежды. Но запрещается нанимать лиц младше 16 лет на промышленных предприятиях, где машины, тяжелые грузы и другие риски могут представлять опасность.

Источник: Reuters

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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