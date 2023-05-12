Это будущий кроссовер Hyundai Exter SUV (2023). По слухам, стоить он будет менее 7 тыс. евро.

Корейский производитель Hyundai собирается представить в Индии еще один небольшой кроссовер. Hyundai Exter будет конкурировать с такими моделями, как Tata Punch или Maruti-Suzuki S-Presso, на огромном, но очень чувствительном к ценам рынке.

Hyundai опубликовала только промо-видео, на котором вообще нет автомобиля и два изображения Exter спереди, но сразу же открыла возможность бронирования для индийских клиентов. В список «заинтересованных лиц» можно попасть за сумму, эквивалентную 120 евро.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

И теперь портал бронирования всегда недоступен из-за перегрузки.

О Hyundai Exter известно немного: у него будет 1,2-литровый бензиновый двигатель, подходящий для бензино-биоспиртовых смесей до E20, и пятиступенчатая ​​механическая или роботизированная коробки передач. В Hyundai Venue этот двигатель развивает мощность 83 л.с.

Также будет двухтопливная версия 1,2-литрового двигателя, которая может работать как на природном газе, так и на бензине.

На данный момент нет информации о габаритах. Ожидается, что Exter будет меньше самого маленького внедорожника бренда в Индии, Hyundai Venue. То есть его длина может составить около 3,8 метра.

Exter на индийском рынке будет доступен в пяти комплектациях: по слухам, начальная цена составит менее 600 тысяч рупий, это примерно 6700 евро, а в пересчете на рубли – 561 тысяча.

В ближайшие недели поступит больше информации и фотографий нового Hyundai Exter, который должен появиться в продаже этим летом.

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Источник: Auto Motor und Sport

Фото: Hyundai