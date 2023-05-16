Первый этап гонок REC: было жарко!

Вот и подоспели результаты первого этапа российских гонок на выносливость, а ведь сколь долгожданной была эта гонка после межсезонья!

14 мая на стартовую решетку автодрома Moscow Raceway вышли 22 автомобиля классов CN, CN Pro, GT, GT light, GT Pro и GT Am. Экипажи состоят из 2-3 человек, поэтому в гонке поучаствовало 57 лучших пилотов России.

Многих в этот уик-энд преследовали и технические проблемы, и ошибки на трассе. Лучшими, по уже сложившейся в REC традиции, стали те, кто смог их избежать.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Победители первого этапа REC / Гран-при Москвы:

GT – YADRO MOTORSPORT, экипаж 48: Cергей Столяров, Максим Кизилов

– YADRO MOTORSPORT, экипаж 48: Cергей Столяров, Максим Кизилов GT Pro – SPORA GT, экипаж 63, команда: Александр Вартанян, Михаэль Белов, Станислав Аксенов

– SPORA GT, экипаж 63, команда: Александр Вартанян, Михаэль Белов, Станислав Аксенов GT light – Mazda Karting Academy, экипаж 53: Смирнов Валерий, Алексей Грибанов, Евгений Балдин

– Mazda Karting Academy, экипаж 53: Смирнов Валерий, Алексей Грибанов, Евгений Балдин GT Am – Iskra Motorsport, сдвоенный экипаж № 77: Константин Здоровый, Илья Горин

– Iskra Motorsport, сдвоенный экипаж № 77: Константин Здоровый, Илья Горин CN – BALCHUG RACING TEAM, экипаж 21: Михаил Лобода, Кирилл Киракозов

– BALCHUG RACING TEAM, экипаж 21: Михаил Лобода, Кирилл Киракозов CN Pro и абсолютный зачет – G-Drive Racing, экипаж 26: Роман Русинов, Вадим Мещеряков.

Зрителей ждала не только захватывающая гонка, но и гоночное такси, трек-сессии на спорткарах, экскурсии по боксам и трассе, детский автослалом, вилли-машина, скай лифт на воздушном шаре и даже полеты на вертолете.

Следующий этап пройдет 22 июля там же, на Moscow Raceway.

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Фото: REC