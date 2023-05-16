Первый этап гонок REC: было жарко!
14 мая на стартовую решетку автодрома Moscow Raceway вышли 22 автомобиля классов CN, CN Pro, GT, GT light, GT Pro и GT Am. Экипажи состоят из 2-3 человек, поэтому в гонке поучаствовало 57 лучших пилотов России.
Многих в этот уик-энд преследовали и технические проблемы, и ошибки на трассе. Лучшими, по уже сложившейся в REC традиции, стали те, кто смог их избежать.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Победители первого этапа REC / Гран-при Москвы:
- GT – YADRO MOTORSPORT, экипаж 48: Cергей Столяров, Максим Кизилов
- GT Pro – SPORA GT, экипаж 63, команда: Александр Вартанян, Михаэль Белов, Станислав Аксенов
- GT light – Mazda Karting Academy, экипаж 53: Смирнов Валерий, Алексей Грибанов, Евгений Балдин
- GT Am – Iskra Motorsport, сдвоенный экипаж № 77: Константин Здоровый, Илья Горин
- CN – BALCHUG RACING TEAM, экипаж 21: Михаил Лобода, Кирилл Киракозов
- CN Pro и абсолютный зачет – G-Drive Racing, экипаж 26: Роман Русинов, Вадим Мещеряков.
Зрителей ждала не только захватывающая гонка, но и гоночное такси, трек-сессии на спорткарах, экскурсии по боксам и трассе, детский автослалом, вилли-машина, скай лифт на воздушном шаре и даже полеты на вертолете.
Следующий этап пройдет 22 июля там же, на Moscow Raceway.
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Фото: REC
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