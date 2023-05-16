Смотрите, новый автопоезд КАМАЗ – что он может?

Зерновоз грузоподъемностью 30 тонн – на нем будут перевозить семена подсолнечника.

Как утверждает пресс-служба КАМАЗа, импортозамещенным тягачом КАМАЗ-54901 нынешние победы автогиганта не исчерпываются. Впрочем, тут помогли партнеры: на базе самосвала КАМАЗ-65115 ОАО «РИАТ» построила автопоезд для перевозки семян подсолнечника.

В составе автопоезда самосвал КАМАЗ-65115 и прицеп на пневмоподвеске суммарным объемом кузова 54,5 куб. м. Сообщается, что автопоезд также изготовлен на «санкционно устойчивой компонентной базе».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На прицепах этой модели установлены мощные гидроцилиндры высокого давления. Опрокидывающее устройство – с приводом от насоса через коробку отбора мощности. Управление подъемом кузова – электропневматическое из кабины. Установлен тент-каркас с наматывающим устройством. Резиновый профиль по периметру борта исключает просыпание. За один рейс такая машина может перевезти 30 тонн зерна.

Автотехника КАМАЗ-РИАТ уже зарекомендовала себя у сельхозпроизводителей, и разработчики уверены, что такие автопоезда будут востребованы во многих регионах РФ.

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Источник: КАМАЗ