Новый развод: не попадитесь при оформлении ОСАГО!

В Санкт-Петербурге задержали группу подозреваемых в хищении денег у граждан под предлогом оказания услуг страхования.

Схема у мошенников была такая: производили рассылку по мессенджеру, представляясь агентами известных страховых, и предлагали оформить полис ОСАГО по цене на 15-20% ниже рыночной.

Если человек соглашался, аферисты запрашивали паспортные данные, сведения об автомобиле и правах. Затем предлагали перейти по ссылке на якобы официальную страницу страховой компании.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На самом деле человек попадал на фишинговый сайт и скачивал вирус. После этого даже при вбивании в поисковую строку реального адреса страховой срабатывала переадресация на сайт аферистов.

Заказчику направлялся «отрисованный» страховой полис с рекомендацией указать реквизиты полученного документа в поисковой строке официального сайта страховой компании. Но, как мы знаем, потерпевший попадал на подложную страницу.

Положительный ответ генерировался автоматически и поступал клиенту в обход поискового сервиса легального интернет-ресурса. В итоге гражданин лишался денег, не получая никакого полиса.

Задокументировано 11 фактов противоправной деятельности в отношении жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Алтайского и Краснодарского краев. Возбуждено несколько уголовных дел, объединенных в одно производство.

Задержаны семеро подозреваемых – вероятно, двое организаторов, разработчик кода, изготовитель бланков и трое менеджеров, общавшихся с клиентами в чатах и обналичивающих средства.

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Источник: МВД Медиа

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