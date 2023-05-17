#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Почта России тестирует электромобили в регионахПочта России тестирует электромобили в регионах
Первые электромашины на почтовой службе...
Обновлен прогноз по продажам китайских авто в РоссииОбновлен прогноз по продажам китайских авто в России
Смогут ли они обогнать АВТОВАЗ?
Поставщики Hyundai использовали детский труд – подробностиПоставщики Hyundai использовали детский труд – подробности
Раскрыть преступную схему удалось благодаря...

Стала известна цена конкурента Лады Гранты Cross

Старт продаж Livan X3 Pro запланирован на конец мая.

За РулемКроссовер за миллион – 4 беспроблемных (ну почти!) модели

Первой моделью нового бренда Livan (входит в концерн Geely Holding Group) на российском рынке станет субкомпактный паркетник X3 Pro. До начала продаж появился сайт марки на русском языке, однако цены на модель производитель пока держит в секрете.

Тем не менее предварительная стоимость уже известна – стартовый прайс на Livan X3 Pro составляет 1 699,9 тыс. рублей.

За Рулем

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроссовер X3 Pro имеет габариты 4005x1760x1575 мм при колесной базе 2480 мм. По этим показателям он сопоставим с Lada Granta Cross, а значит вполне может составить ей конкуренцию. Правда, у «китайца» более богатое оснащение: мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, круиз-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ, датчик света, кондиционер и другие опции.

Укомплектован автомобиль 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л. с. Российским покупателям предложат автомобили с вариатором.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Livan

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0