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Россиянам предложили дешевый кроссовер SuzukiРоссиянам предложили дешевый кроссовер Suzuki
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Россиянам предложили дешевый кроссовер Suzuki

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На прошлой неделе компания Suzuki обозначила свои планы по дальнейшей работе в России: рынок она не покидает, но и на возобновление поставок авто рассчитывать пока не стоит. В ожидании перемен, российские дилеры японской марки занялись продажами неофициальных машин.

Так на российском рынке появились Suzuki S-Presso, став одними из самых дешевых иномарок на сегодняшний день. Этот кроссовер создан для Индии, но имеет версию и с левым рулем. Машины завозят из Эмиратов.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По размерам S-Presso очень близок к узбекскому Равону R2. Габариты: 3665х1520х1549 мм, клиренс – 180 мм, привод передний. Укомплектован литровым двигателем мощностью 67 л. с., коробка – механическая.

В оснащение входят две подушки безопасности, АБС, ESP, кондиционер, задний парктроник, кнопка «старт-стоп».

Что касается цены, то минимальная – 1,4 млн рублей (если сдать свою в трейд-ин и воспользоваться кредитом). При обычной покупке стоимость 1,49 млн рублей.

За Рулем

Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: За рулем

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