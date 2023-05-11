Остается, но с условиями: Suzuki озвучила свои планы в России

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Рассчитывать на возобновление поставок автомобилей этой марки пока не стоит.

За Рулем6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди

Японский автоконцерн Suzuki принял решение не покидать российский рынок. Также бренд сохранит свое присутствие на рынках Казахстана и Белоруссии.

По словам операционного директора ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирины Зеленцовой, компания намерена в 2023 году провести адаптацию сотрудников, а также найти новые стороны развития.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В течение 2022-2023 годов Suzuki не поставляла новые автомобили и мотоциклы в Россию, но при этом продолжала официально завозить в Россию комплектующие, а также обслуживать клиентов по гарантии. Зеленцова не уточнила, возобновятся ли в этом году поставки новых автомобилей марки. В этом году Suzuki намерена максимально сконцентрировать внимание на удовлетворении запросов клиентов и перестройке работы станций техобслуживания.

Отметим, что купить новые автомобили марки в России все же можно, в основном благодаря частным дилерам, ввозящим их по параллельному импорту. К примеру, в продаже появились полноприводные кроссоверы Suzuki XBee 2023 года выпуска стоимостью до миллиона рублей.

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Источник: Известия

Фото: Suzuki

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