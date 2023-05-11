Остается, но с условиями: Suzuki озвучила свои планы в России
Японский автоконцерн Suzuki принял решение не покидать российский рынок. Также бренд сохранит свое присутствие на рынках Казахстана и Белоруссии.
По словам операционного директора ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирины Зеленцовой, компания намерена в 2023 году провести адаптацию сотрудников, а также найти новые стороны развития.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В течение 2022-2023 годов Suzuki не поставляла новые автомобили и мотоциклы в Россию, но при этом продолжала официально завозить в Россию комплектующие, а также обслуживать клиентов по гарантии. Зеленцова не уточнила, возобновятся ли в этом году поставки новых автомобилей марки. В этом году Suzuki намерена максимально сконцентрировать внимание на удовлетворении запросов клиентов и перестройке работы станций техобслуживания.
Отметим, что купить новые автомобили марки в России все же можно, в основном благодаря частным дилерам, ввозящим их по параллельному импорту. К примеру, в продаже появились полноприводные кроссоверы Suzuki XBee 2023 года выпуска стоимостью до миллиона рублей.
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Источник: Известия
Фото: Suzuki
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