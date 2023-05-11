Остается, но с условиями: Suzuki озвучила свои планы в России

Рассчитывать на возобновление поставок автомобилей этой марки пока не стоит.

Японский автоконцерн Suzuki принял решение не покидать российский рынок. Также бренд сохранит свое присутствие на рынках Казахстана и Белоруссии.

По словам операционного директора ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирины Зеленцовой, компания намерена в 2023 году провести адаптацию сотрудников, а также найти новые стороны развития.

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В течение 2022-2023 годов Suzuki не поставляла новые автомобили и мотоциклы в Россию, но при этом продолжала официально завозить в Россию комплектующие, а также обслуживать клиентов по гарантии. Зеленцова не уточнила, возобновятся ли в этом году поставки новых автомобилей марки. В этом году Suzuki намерена максимально сконцентрировать внимание на удовлетворении запросов клиентов и перестройке работы станций техобслуживания.

Отметим, что купить новые автомобили марки в России все же можно, в основном благодаря частным дилерам, ввозящим их по параллельному импорту. К примеру, в продаже появились полноприводные кроссоверы Suzuki XBee 2023 года выпуска стоимостью до миллиона рублей.

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Источник: Известия

Фото: Suzuki