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Новый Suzuki за миллион: автомобиль дешевле Весты

Компактные кроссоверы везут из Японии.

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Российские дилеры разместили объявления о продаже полноприводных кроссоверов Suzuki XBee 2023 года выпуска. Автомобили с правым расположением руля оснащены 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 99 л.с. и автоматической коробкой передач.

Большинство машин предлагается дилерами с Дальнего Востока. Самый дешевый экземпляр из имеющихся продается в Хабаровске – просят за него миллион рублей. К слову, Lada Vesta обойдется покупателю, в среднем, в 1,1 млн рублей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

При этом у японских Suzuki XBee довольно богатая комплектация: четыре подушки безопасности, круиз-контроль, центральный замок, парктроники, электростеклоподъемники, аудиосистема, кондиционер, тонированные стекла и легкосплавные колесные диски.

Габариты кроссовера: 3760х1670х1705 мм, размер колесной базы – 2435 мм.

За Рулем

Источник: Газета.ru

Фото: Suzuki, Unsplash

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