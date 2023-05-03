Новый Suzuki за миллион: автомобиль дешевле Весты
Российские дилеры разместили объявления о продаже полноприводных кроссоверов Suzuki XBee 2023 года выпуска. Автомобили с правым расположением руля оснащены 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 99 л.с. и автоматической коробкой передач.
Большинство машин предлагается дилерами с Дальнего Востока. Самый дешевый экземпляр из имеющихся продается в Хабаровске – просят за него миллион рублей. К слову, Lada Vesta обойдется покупателю, в среднем, в 1,1 млн рублей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
При этом у японских Suzuki XBee довольно богатая комплектация: четыре подушки безопасности, круиз-контроль, центральный замок, парктроники, электростеклоподъемники, аудиосистема, кондиционер, тонированные стекла и легкосплавные колесные диски.
Габариты кроссовера: 3760х1670х1705 мм, размер колесной базы – 2435 мм.
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Источник: Газета.ru
Фото: Suzuki, Unsplash
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