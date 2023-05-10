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Вместо Hyundai Solaris и Kia Rio: Changan сделал седан для России

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За РулемПроехать по песку и не закопаться: эксперимент «За рулем»

Российский рынок скоро пополнит еще одна модель из Китая: Changan готовится начать продажи новых седанов Alsvin. По своему формату седан схож с популярными на российском рынке Hyundai Solaris и Kia Rio.

Длина Changan Alsvin составляет 4390 мм при колесной базе 2535 мм. Потребителю будут предложены автомобили с атмосферниками объемом 1,4 л (101 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механикой или объемом 1,5 л (107 л.с.) с 7-ступенчатым роботом DCT.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Минимальная стоимость Changan Alsvin с мотором 1,4 л, механической КП, системой ABS и двумя подушками безопасности составит около 1,6 млн рублей. Модификация с роботом обойдется примерно в 1,7 млн рублей.

За Рулем

Источник: Telegram-канал «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: Changan

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