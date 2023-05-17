Финнам, которые едут в Россию за дешевым топливом, массово аннулируют визы

С недавних пор визовые требования к гражданам соседней страны ужесточили.

Более десятка граждан ЕС, среди которых финны, не смогли попасть в Россию через погранпункты «Брусничное» и «Торфяновка» перед этими выходными, пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Визы российские пограничники аннулировали прежде всего тем, кто ехал на шопинг или собирался заправиться на АЗС.

Один финский пенсионер, который живет на приграничной территории и часто заезжает заправляться, сообщил, что до сих пор проблем не было, а 12 мая пограничники его развернули, аннулировав визу и поставив новый штамп. Ему сказали, что виза прекрашена на основании действующего законодательства. Таким образом, своей двухлетней визой мужчина успел попользоваться лишь около года.

Дело в том, что поездка на заправку или в магазин – это практически туристическая поездка, при этом финны традиционно посещают Россию по многократной деловой визе.

В визах для деловых поездок приглашающей стороной обычно является российская компания. Туристические агентства и визовые брокерские компании в Финляндии часто пользуются услугами определенных компаний, чтобы выдать многократную деловую визу.

Однако финны, посещавшие Россию в качестве туристов по деловым визам, часто даже не знали, что представляет собой принимающая компания. И когда пограничники задают им соответствующий вопрос или просят написать название приглашающей компании кириллицей, обман сразу же раскрывается.

Согласно российскому законодательству, посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям деловой визы, но до сих пор пограничники закрывали на это глаза.

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Источник, фото: Helsingin Sanomat (HS)