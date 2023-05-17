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В России сегодня нет проблем с покупкой автомобиля – эксперт

Впрочем, одна проблема все же существует.

За РулемЗапчасти по параимпорту — какие могут быть проблемы

Сегодня в России можно купить практически любой автомобиль: фирм, которые занимаются их покупкой и доставкой в страну, тысячи, считает генеральный директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева.

Когда западные компании уходили из России, это было ощутимо, но теперь проблем с наличием авто в стране нет – каждый, кто желает сегодня купить машину, это сделает.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Проблема с покупкой может быть лишь одна – размер кошелька. Но и тут есть варианты: от сильно подержанного авто до премиум-класса, который привезут лично вам под заказ.

В стране появились тысячи автомобильных перекупщиков, которые, как челноки в 90-е годы, доставят любую модель в Россию через Казахстан, Киргизию, Армению, Белоруссию или Турцию.

Хотя автопроизводители, конечно, следят за своими продуктами, и когда обнаруживают, что их продукцию ввезли в Россию, подают в суд.

При всем обилии предложений, Татьяна Григорьева советует покупателям не расслабляться: качество ввозимых по параллельному импорту автомобилей и запчастей непредсказуемо. Тут не угадаешь: машины могут быть ворованными, «утопленными», со скрученным пробегом.

Источник: ПРАЙМ

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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