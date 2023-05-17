Как думаете, можно ли есть в машине? Ответы удивят
Можно ли есть в машине? Уверены, каждый отвечает на этот почти интимный вопрос немного по-своему. А вот как на него отвечают подписчики «За рулем» в Viber. В голосовании участвовало более 4 тысяч человек.
Небольшая часть аудитории (7%) показала себя настоящими «хозяевами» территории, ответив «Мне можно, остальным – нет!» Немногим больше тех, кто ест в машине сам и позволяет это делать другим: ответ «Конечно, отличное занятие» дали 11%.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
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Категорически против принятия пищи в салоне автомобиля довольно большая группа – 31%. Но большинство (более половины опрошенных) дали чисто российский, как нам кажется, ответ. Есть в машине как бы нельзя, но на самом деле можно!
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Фото: depositphotos.com
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