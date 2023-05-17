Renault анонсировала купе-кроссовер Rafale

Эта модель станет флагманом бренда.

Renault Rafale построен на платформе CMF-CD и получит бензоэлектрическую силовую установку семейства E-Tech.

Купе-кроссовер назван в честь самолета Rafale, созданного в начале 1930-х годов компанией Caudron-Renault.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Пока о новом кросс-купе известно мало, и, хотя по интернету гуляют рендеры, сама компания отмалчивается, ограничившись роликом, где просматривается лишь силуэт модели.

На видео можно рассмотреть, что это купе-кроссовер с сильно наклоненным задним стеклом и удлиненными светодиодными задними фонарями, указывающими на эмблему Renault, а также двойные спойлеры.

Что касается интерьера, то тут наверняка будет все то же, что и в Austral и Espace: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы OpenR Link и проекционный дисплей с диагональю 9,3 дюйма.

Премьера Rafale состоится 18 июня 2023 года на авиасалоне в Ле-Бурже, а в продаже модель появится в 2024 году.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube