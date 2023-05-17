#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Renault анонсировала купе-кроссовер Rafale

Эта модель станет флагманом бренда.

За Рулем5 марок ограничили работу мобильных приложений в России

Renault Rafale построен на платформе CMF-CD и получит бензоэлектрическую силовую установку семейства E-Tech.

Купе-кроссовер назван в честь самолета Rafale, созданного в начале 1930-х годов компанией Caudron-Renault.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Пока о новом кросс-купе известно мало, и, хотя по интернету гуляют рендеры, сама компания отмалчивается, ограничившись роликом, где просматривается лишь силуэт модели.

На видео можно рассмотреть, что это купе-кроссовер с сильно наклоненным задним стеклом и удлиненными светодиодными задними фонарями, указывающими на эмблему Renault, а также двойные спойлеры.

Что касается интерьера, то тут наверняка будет все то же, что и в Austral и Espace: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы OpenR Link и проекционный дисплей с диагональю 9,3 дюйма.

Премьера Rafale состоится 18 июня 2023 года на авиасалоне в Ле-Бурже, а в продаже модель появится в 2024 году.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0