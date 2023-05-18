Половина российских водителей готова потратить на тюнинг до 100 тыс. рублей

При этом 25% автовладельцев считают, что переделка автомобиля ухудшает его эксплуатационные свойства.

Практически 55% водителей, которых опросили эксперты «Открытие Авто», согласны с тем, что с помощью тюнинга можно придать машине уникальность. Причем такого мнения придерживаются как мужчины, так и женщины-водители. Больше всего поддерживают тюнинг автовладельцы в Южном, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

Среди основных элементов автомобиля, переделку которых допускают владельцы, чаще всего называли салон (64%). 38% готовы оклеить пленкой стекла и кузов машины, каждый четвертый опрошенный был бы не против тюнинга светотехники. Колесные диски нештатного размера привлекают 18% респондентов. А вот к более серьезному апгрейду, в частности, к чип-тюнингу двигателя, готовы лишь 16% опрошенных.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Половина (51%) автолюбителей готова потратить на тюнинг до 100 тыс. рублей, еще 12% – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, 2% – от 500 тыс. до 1 млн рублей и 1% – свыше 1 млн рублей. Примечательно, что треть автовладельцев (34%) к тратам на тюнинг машины и вовсе не готовы. Чем старше опрошенные, тем выше процент тех, кто не рассматривает данную статью расходов в своем бюджете.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash