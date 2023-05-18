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Неожиданно: у храпящих водителей повышенный риск попасть в ДТП

Врач объяснила, с чем это связано и при каких еще обстоятельствах нельзя садиться за руль.

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Врач-терапевт Екатерина Михеева считает, что храп является тревожным симптомом для автомобилиста. Она пояснила, что храп указывает на отсутствие должного восстановления организма в медленной фазе сна. Это, в свою очередь, снижает концентрацию внимания, когда человек оказывается за рулем, и повышает риск попадания в ДТП.

Еще одним настораживающим симптомом, с которым нельзя управлять автомобилем, врач назвала лихорадку и высокое давление (выше 140/90 мм ртутного столба).

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Лихорадка изменяет функцию всех систем органов. В частности, скорость сердечных сокращений увеличивается на 8-10 ударов в минуту на каждый градус повышения температуры, возникают нарушение ритма сердца, спазм сосудов», – объяснила Михеева.

Отказаться от поездки также следует в случае онемения конечностей или лица. В этом случае восприятие информации может быть нарушено, а значит водитель не сможет резко затормозить или выполнить любой другой маневр, необходимый в конкретной дорожной ситуации.

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Источник: Газета.ru

Фото: FELIX HOERHAGER/dpa, depositphotos.com

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