Японские компании везут в Россию только авто б/у

Рассчитывать на поставки новых машин пока не стоит.

В первом квартале 2023 года японские производители не привезли на российский рынок ни одного нового автомобиля. Но зато за этот же период на 40% увеличился экспорт подержанных машин (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Экспорт подержанных автомобилей из Японии в Россию идет хорошо. Россия по объему закупок машин с пробегом далеко опережает другие страны, которые их тоже импортируют», – отметил японский эксперт, пожелавший остаться неназванным.

За первые три месяца на территорию России было ввезено 49 тыс. японских автомобилей с пробегом.

В 2022 году объем поставок в Россию машин японских марок составил 205 тыс., опередив, таким образом, ОАЭ, куда было ввезено 129 тыс. единиц техники.

Эксперт отметил, что машины с пробегом стали для Японии главным товаром экспорта в РФ, на них пришлось 41,4% его объема в 2022 году.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com, wikipedia.com