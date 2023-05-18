Сроки ремонта по ОСАГО увеличат

Инициативу страховщиков уже поддержали в Минфине.

Сроки ремонта по ОСАГО предлагают увеличить с 30 до 45 дней. Такую инициативу поддержал замглавы Минфина Алексей Моисеев. На фоне нехватки деталей и сложностей с их поставками это поможет повысить долю машин, которые восстанавливают по обязательным полисам, считают в Российском союзе автостраховщиков.

Эксперты рынка поддерживают это как временную меру до нормализации ситуации с поставками. Данный вариант компромиссный, ранее обсуждалось повышение до 60 дней.

Сейчас ущерб по ОСАГО компенсируют преимущественно денежными выплатами. Так, в 2021-м по обязательным полисам ремонтировали только 8,8% машин, однако к концу прошлого года показатель снизился до 5,3%.

Но даже увеличение сроков ремонта полностью проблему не решит, говорят в РСА. И продвигают возможность использования восстановленных запчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения.

Например, без ущерба безопасности можно ставить восстановленные задний и передний бамперы. Эти детали используются при 12,8% и 7,1% ремонтов соответственно.

Страховщики говорят, что сроки поставок зачастую невозможно прогнозировать, а задержки в поставках запчастей чаще всего наблюдаются у люксовых брендов, американских машин и моделей с правым рулем. Также возникают трудности при заказе сложных агрегатов, таких как блоки управления, и мелких частей вроде дверных ручек.

Многие граждане сами хотят получить денежную выплату, чтобы ускорить сроки ремонта, однако потом сталкиваются с дефицитом нужных запчастей, и в условиях непредсказуемых цен и курсов валют оказывается, что выплат недостаточно.

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Источник: «Известия»