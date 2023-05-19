#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За бракованную машину продавец вернет деньги и процентыЗа бракованную машину продавец вернет деньги и проценты
Постановил Верховный суд, рассматривая спорное...
Рентген-досмотр машин и грузов установили на границе с КазахстаномРентген-досмотр машин и грузов установили на границе с Казахстаном
Для пересечения границы на автомобиле даже не...
Этот МАЗ бросает вызов новому КАМАЗу: обзор перед премьерой!Этот МАЗ бросает вызов новому КАМАЗу: обзор перед премьерой!
Пожалуй, самая ожидаемая новинка предстоящей...

За бракованную машину продавец вернет деньги и проценты

Постановил Верховный суд, рассматривая спорное дело.

За РулемЗа навязывание услуг покупателям машин введут гигантский штраф

Гражданин купил новую машину, сразу же она начала часто ломаться. Мужчина захотел вернуть деньги за некачественный товар, и производитель согласился с тем, что неисправность была вызвана конструктивными недостатками. Завод решил возместить стоимость машины и даже моральный вред.

Но был один нюанс: автомобиль был куплен в кредит, и кто в таком случае должен выплачивать проценты по кредиту? Завод выплачивать проценты отказался, и автовладелец пошел в суд.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Все суды, включая кассационный, постановили, что кредит – личная ответственность покупателя и не повод взыскивать проценты по займу с производителя автомобиля.

Однако Верховный суд посчитал иначе. Согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителей» одновременно с возвратом уплаченной за товар суммы потребитель вправе потребовать и полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи некачественного товара.

По мнению ВС, оплата процентов по кредиту также считается тратами на товар. Кредит брался с целевым назначением, и уплаченные банку проценты по договору потребительского кредита являются убытками потребителя (реальным ущербом), ответственность по возмещению которых должен нести изготовитель некачественного товара.

Верховный суд отменил решение кассационного суда и вернул дело на новое рассмотрение.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0