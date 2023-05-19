За бракованную машину продавец вернет деньги и проценты

Постановил Верховный суд, рассматривая спорное дело.

Гражданин купил новую машину, сразу же она начала часто ломаться. Мужчина захотел вернуть деньги за некачественный товар, и производитель согласился с тем, что неисправность была вызвана конструктивными недостатками. Завод решил возместить стоимость машины и даже моральный вред.

Но был один нюанс: автомобиль был куплен в кредит, и кто в таком случае должен выплачивать проценты по кредиту? Завод выплачивать проценты отказался, и автовладелец пошел в суд.

Все суды, включая кассационный, постановили, что кредит – личная ответственность покупателя и не повод взыскивать проценты по займу с производителя автомобиля.

Однако Верховный суд посчитал иначе. Согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителей» одновременно с возвратом уплаченной за товар суммы потребитель вправе потребовать и полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи некачественного товара.

По мнению ВС, оплата процентов по кредиту также считается тратами на товар. Кредит брался с целевым назначением, и уплаченные банку проценты по договору потребительского кредита являются убытками потребителя (реальным ущербом), ответственность по возмещению которых должен нести изготовитель некачественного товара.

Верховный суд отменил решение кассационного суда и вернул дело на новое рассмотрение.

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Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com