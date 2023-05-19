Дорожные камеры теперь не будут устанавливать где попало

Принят закон, ограничивающий применение дорожных комплексов.

Госдума приняла в трех чтениях разработанный по поручению президента закон, упорядочивающий применение камер на дорогах. В нем содержится закрытый перечень оснований для установки комплексов автоматической фиксации нарушений. Позже примут и соответствующие поправки к КоАП.

Камеры, в частности, будут установлены на:

аварийно-опасных участках (где за год произошло три однотипных ДТП с пострадавшими или пять разнотипных);

местах производства дорожных работ;

зонах, где запрещена остановка и стоянка;

автобусных полосах;

перекрестках и пешеходных переходах;

местах, определенных ГИБДД.

Основанием для введения контроля также будет то обстоятельство, что ранее на перекрестке произошло четыре (и более) мелкие аварии без пострадавших.

Установку комплекса разработчики камер будут согласовывать с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями.

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2024 года. Установленные до этой даты комплексы, если они укладываются в рамки закона, оставят, в противном случае их отключат и демонтируют.

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Источник: «Коммерсант»