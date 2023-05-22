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После аварии BMW завис в воздухе: водитель среагировал странно

Словно ему казалось, что автомобиль игрушечный.

За РулемАвтовладелец так спешил попасть на Google-карты, что выбежал позировать в носках

Эта авария с BMW 5-й серии оказалась довольно необычной: врезавшись в опору ЛЭП, автомобиль застыл в вертикальном положении.

К сожалению, нет видео самой аварии, но есть свидетельства очевидцев.

За Рулем
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Прохожий интересуется у водителя, который буквально «выпадает» из машины, как такое произошло.

Тот, ни говоря ни слова, начинает тянуть за багажник BMW, словно это игрушечный автомобиль, который нужно снова поставить на колеса. Впрочем, возможно, человек еще не отошел от шока и не понимает, что машина, скорее всего, покатится прямо на него.

Информации о том, что именно здесь случилось, нет, но, возможно, скоро появятся новые подробности об инциденте. Любопытно узнать, был ли водитель пьян или просто не справился с управлением.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carscoops

Фото: Reddit

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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