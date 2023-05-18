Камеры помогли снизить смертность на дорогах в три раза
Система фотовидеофиксации ЦОДД в Москве на сегодня включает 3,8 тыс. комплексов: стационарные, передвижные и мобильные камеры. Их установка помогает снизить число ДТП, нарушений правил дорожного движения, количество угонов и сохранить жизни людей.
Заработала система в 2012 году.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
С тех пор количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения снизилось в три раза, а угонять автомобили стали почти в 14 раз меньше», – написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
С 2015 года комплексы установили в 531 точке концентрации ДТП. В результате в 87% мест перестали происходить аварии, подчеркнул мэр.
Камеры работают непрерывно и распознают более 70 млн проездов транспорта в сутки. С 2018 года все изображения с признаками нарушений обрабатывают нейронные сети. Но заключительное решение о штрафе все-таки делают специалисты.
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Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Фото: АГН «Москва»
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